Привлечен 41 город. Украинские абитуриенты смогут сдать НМТ в 24 странах мира — список

9 апреля, 12:16
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Школьники сдают экзамен (Фото:Новая украинская школа)

Школьники сдают экзамен (Фото:Новая украинская школа)

Для украинских абитуриентов расширили перечень городов и стран, где они смогут сдать Национальный мультипредметный тест. Ожидается, что список стран будет еще больше расширен.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Предусмотрено, что временные экзаменационные центры будут созданы в таких странах и городах:

  • Австрия (Вена);

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  • Азербайджан (Баку);

  • Бельгия (Брюссель);

  • Болгария (Варна, София);

  • Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (Абериствит, Эдинбург, Лондон);

  • Грузия (Тбилиси);

  • Дания (Орхус);

  • Эстония (Таллин);

  • Ирландия (Дублин);

  • Испания (Валенсия);

  • Италия (Милан, Рим);

  • Канада (Эдмонтон, Монктон, Торонтно);

  • Латвия (Рига);

  • Литва (Каунас);

  • Германия (Берлин, Гамбург, Кёльн, Лейпциг, Мюнхен);

  • Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин);

  • Португалия (Лиссабон);

  • Румыния (Бухарест);

  • США (Нью-Йорк, Сакраменто);

  • Венгрия (Будапешт);

  • Финляндия (Хельсинки);

  • Франция (Марсель, Париж);

  • Чехия (Брно, Прага);

  • Швеция (Стокгольм).

УЦОКО добавил, что на следующей неделе ожидается достижение договоренностей с представителями Люксембурга (Люксембург) и Роттердама (Нидерланды).

«Несмотря на то, что перечень городов для прохождения НМТ расширен, есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами. Поэтому в случае исчерпания мест в определенном городе оно станет недоступным для выбора. Советуем не тянуть с регистрацией», — говорится в сообщении.

3 апреля началась регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте в этом году, а продлится она до 3 мая. Тестирование будет проходить в безбумажной форме.

Редактор: Владислав Вергун

Теги:   Внешнее независимое оценивание — ВНО Абитуриенты Национальный мультипредметный тест (НМТ)

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