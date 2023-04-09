Привлечен 41 город. Украинские абитуриенты смогут сдать НМТ в 24 странах мира — список
Школьники сдают экзамен (Фото:Новая украинская школа)
Для украинских абитуриентов расширили перечень городов и стран, где они смогут сдать Национальный мультипредметный тест. Ожидается, что список стран будет еще больше расширен.
Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.
Предусмотрено, что временные экзаменационные центры будут созданы в таких странах и городах:
Австрия (Вена);Видео дня
Азербайджан (Баку);
Бельгия (Брюссель);
Болгария (Варна, София);
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (Абериствит, Эдинбург, Лондон);
Грузия (Тбилиси);
Дания (Орхус);
Эстония (Таллин);
Ирландия (Дублин);
Испания (Валенсия);
Италия (Милан, Рим);
Канада (Эдмонтон, Монктон, Торонтно);
Латвия (Рига);
Литва (Каунас);
Германия (Берлин, Гамбург, Кёльн, Лейпциг, Мюнхен);
Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин);
Португалия (Лиссабон);
Румыния (Бухарест);
США (Нью-Йорк, Сакраменто);
Венгрия (Будапешт);
Финляндия (Хельсинки);
Франция (Марсель, Париж);
Чехия (Брно, Прага);
Швеция (Стокгольм).
УЦОКО добавил, что на следующей неделе ожидается достижение договоренностей с представителями Люксембурга (Люксембург) и Роттердама (Нидерланды).
«Несмотря на то, что перечень городов для прохождения НМТ расширен, есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами. Поэтому в случае исчерпания мест в определенном городе оно станет недоступным для выбора. Советуем не тянуть с регистрацией», — говорится в сообщении.
3 апреля началась регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте в этом году, а продлится она до 3 мая. Тестирование будет проходить в безбумажной форме.