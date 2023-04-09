Привлечен 41 город. Украинские абитуриенты смогут сдать НМТ в 24 странах мира — список 9 апреля, 12:16 Школьники сдают экзамен (Фото:Новая украинская школа)

Для украинских абитуриентов расширили перечень городов и стран, где они смогут сдать Национальный мультипредметный тест. Ожидается, что список стран будет еще больше расширен.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

Предусмотрено, что временные экзаменационные центры будут созданы в таких странах и городах:

Австрия (Вена); Видео дня

Азербайджан (Баку);

Бельгия (Брюссель);

Болгария (Варна, София);

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (Абериствит, Эдинбург, Лондон);

Грузия (Тбилиси);

Дания (Орхус);

Эстония (Таллин);

Ирландия (Дублин);

Испания (Валенсия);

Италия (Милан, Рим);

Канада (Эдмонтон, Монктон, Торонтно);

Латвия (Рига);

Литва (Каунас);

Германия (Берлин, Гамбург, Кёльн, Лейпциг, Мюнхен);

Польша (Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин);

Португалия (Лиссабон);

Румыния (Бухарест);

США (Нью-Йорк, Сакраменто);

Венгрия (Будапешт);

Финляндия (Хельсинки);

Франция (Марсель, Париж);

Чехия (Брно, Прага);

Швеция (Стокгольм).

УЦОКО добавил, что на следующей неделе ожидается достижение договоренностей с представителями Люксембурга (Люксембург) и Роттердама (Нидерланды).

«Несмотря на то, что перечень городов для прохождения НМТ расширен, есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами. Поэтому в случае исчерпания мест в определенном городе оно станет недоступным для выбора. Советуем не тянуть с регистрацией», — говорится в сообщении.

3 апреля началась регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте в этом году, а продлится она до 3 мая. Тестирование будет проходить в безбумажной форме.