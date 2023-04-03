Стартовала регистрация для участия мультипредметном тесте. В УЦОКО опубликовали рекомендации для поступающих

3 апреля, 16:11
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Зарегистрироваться для участия в НМТ можно будет до 3 мая 202 (Фото:janeb13/pixabay.com)

Зарегистрироваться для участия в НМТ можно будет до 3 мая 202 (Фото:janeb13/pixabay.com)

Регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте 2023 года продлится с 3 апреля до 3 мая. Она будет проводиться в онлайн-формате.

Об этом сообщают в Украинском центре оценивания качества образования.

Для регистрации поступающим нужно на вебсайте УЦОКО создать персональный кабинет с помощью специального сервиса, сообщили в центре. В кабинете необходимо указать регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП), фамилию, имя и отчество (при наличии), дату рождения и внести данные документа, удостоверяющего личность.

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Более того в кабине необходимо выполнить несколько следующих шагов:

  • указать данные для регистрации (контактную информацию, категорию выпускников текущего года или прошлых лет, необходимость создания особых (специальных) условий);
  • выбрать из предложенного перечня учебный предмет дополнительного блока и населенный пункт в Украине или за границей, где будущие абитуриенты планируют проходить НМТ;
  • скачать сканкопии и/или фотокопии документов для регистрации;
  • подтвердить желание поучаствовать в НМТ. Также необходимо отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр.
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В УЦОКО подготовили пробные варианты тестов для поступающих. Они могут помочь с выбором предмета в дополнительном блоке.

После отправки на обработку в УЦОКО рекомендуют просматривать информацию в персональном кабинете, и если там вместо сообщения об успешной регистрации и возможности сформировать сертификат будет запись о необходимости исправить недостатки, нужно как можно быстрее это сделать. Список недостатков будет указан после регистрации.

Исправить и повторно отправить все на проверку в региональный центр можно до 7 мая, отмечают в УЦОКО.

Поступающие смогут вносить изменения в информацию в персональном кабинете, если пришлют все необходимые данные на обработку с 3 апреля по 7 мая.

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Изменить можно будет:

  • название предмета дополнительного блока, из которого желают составить НМТ;
  • населенный пункт в Украине или за границей, где поступающий будет находиться в дни проведения тестирования;
  • необходимость прохождения НМТ во время дополнительной сессии.

В УЦОКО сняли видеоинструкцию, где пошагово описано как зарегистрироваться для участия в НМТ.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Онлайн УЦОКО Регистрация Национальный мультипредметный тест (НМТ)

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