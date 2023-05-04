Вступительная кампания. Как абитуриенты будут сдавать НМТ во время воздушной тревоги 4 мая, 17:26 НМТ (Фото:MChe Lee/Unsplash)

Если во время проведения национального мультипредметного теста начнется воздушная тревога, то школьники будут находиться в укрытии, а после отбоя смогут продолжить работу. Но если тревога будет продолжительной, им предложат принять участие в дополнительной сессии.

Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире телемарафона.



«Если мы говорим о воздушных тревогах, то алгоритм действий работников временного экзаменационного центра четко определен: во время воздушной тревоги приостанавливается, все участники вместе с работниками спускаются в укрытие, находятся там до завершения тревоги. Если она недолгая, а мы знаем, что бывают и долгие тревоги 3-4-5 часов, то участники смогут вернуться к прохождению тестирования», — сообщила директор центра.

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В случае продолжительной воздушной тревоги участникам будет предложено принять участие в дополнительной сессии, отметила Вакуленко.

Относительно возможного отключения электроэнергии, по ее словам, алгоритм действий тот же: тестирование приостанавливается до решения технических вопросов, далее - продолжается.

Для поступления в заведения высшего образования абитуриенты в этом году будут сдавать национальный мультипредметный тест. Вводный тест будет содержать задания по трем предметам: два обязательных предмета — украинский язык и математика, один — по выбору поступающего ( история Украины, иностранный язык, физика, химия или биология).