Украинские военные отрабатывают ведение огня из NLAW в Британии: Генштаб ВСУ показал фото

23 мая, 14:29
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Украинские военные тренируются в Британии (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные тренируются в Британии (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные отрабатывают ведение огня из переносного комплекса NLAW во время учений в Великобритании.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, тренировки проводят инструкторы Норвежской национальной гвардии Heimevernet Forsvaret в рамках многонациональной учебной операции Интерфлекс по базовой общевойсковой подготовке личного состава ВСУ.

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В ходе учений они отрабатывают засадные действия на технику противника и успешное уничтожение бронетехники врага.

В Генштабе ВСУ отметили, что эта подготовка позволяет усовершенствовать приобретенные боевые навыки для повышения личной безопасности и безопасности подразделения во время различных сценариев действий украинской армии.

Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ

Великобритания лидирует в обучении украинских военнослужащих. В 2022 году около 6000 военных уже прошли подготовку в стране для эффективной борьбы с российской агрессией на территории Украины.

США также расширили программу обучения ВСУ. Они тренируют украинских военных на полигоне в Германии.

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Евросоюз также запустил тренировочную миссию EUMAM для украинских военных, в рамках которой обучат 15 тысяч военнослужащих. Большая часть учений будет проходить на территории Польши.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Великобритания Военные учения NLAW Война России против Украины

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