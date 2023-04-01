Из-за низких темпов паспортизации на ТОТ оккупанты не могут подготовиться к псевдовыборам — Центр нацсопротивления
Низкие темпы паспортизации на ТОТ не дают возможности россиянам готовить псевдовыборы (Фото:duma.gov.ua)
Оккупанты планируют провести на временно оккупированных территориях псевдовыборы в сентябре 2023 года. Однако препятствием для этого являются низкие темпы паспортизации.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления в Facebook.
По данным центра, оккупантам не хватает как членов территориальных избирательных участков, так и членов партий.
"Даже набрать полицаев для обеспечения порядка с паспортом РФ не получается", - говорится в сообщении.
В центре нацсопротивления также отметили, что с электоратом дела обстоят еще хуже, ведь «в отличие от псевдореферендума, который россияне так и не смогли провести, на фейковых выборах голосовать необходимо с паспортом РФ».
Ранее Генштаб сообщал, что в Горловке оккупанты увольняют бюджетников за отказ получать российский паспорт, а в Мелитополе оккупанты запретили выплаты местным жителям без российского паспорта.