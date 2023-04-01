Из-за низких темпов паспортизации на ТОТ оккупанты не могут подготовиться к псевдовыборам — Центр нацсопротивления

1 апреля, 08:03
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Низкие темпы паспортизации на ТОТ не дают возможности россиянам готовить псевдовыборы (Фото:duma.gov.ua)

Низкие темпы паспортизации на ТОТ не дают возможности россиянам готовить псевдовыборы (Фото:duma.gov.ua)

Оккупанты планируют провести на временно оккупированных территориях псевдовыборы в сентябре 2023 года. Однако препятствием для этого являются низкие темпы паспортизации.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления в Facebook.

По данным центра, оккупантам не хватает как членов территориальных избирательных участков, так и членов партий.

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"Даже набрать полицаев для обеспечения порядка с паспортом РФ не получается", - говорится в сообщении.

В центре нацсопротивления также отметили, что с электоратом дела обстоят еще хуже, ведь «в отличие от псевдореферендума, который россияне так и не смогли провести, на фейковых выборах голосовать необходимо с паспортом РФ».

https://www.facebook.com/sprotyv.official/posts/pfbid0rNPyrCaH3A3mcpTeV2byG3EKKz8M3nirUsSAJdPCCPTT92buBAJVU3kbsT1RfU5zl

Ранее Генштаб сообщал, что в Горловке оккупанты увольняют бюджетников за отказ получать российский паспорт, а в Мелитополе оккупанты запретили выплаты местным жителям без российского паспорта.

Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Российский паспорт Оккупированные территории Война России против Украины

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