«Никакого выселения быть не может». УПЦ МП категорически отказалась покидать Киево-Печерскую лавру 29 марта, 15:26 Киево-Печерская лавра (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

«Законных оснований» для того, чтобы монахи УПЦ МП покинули Киево-Печерскую лавру, нет, поэтому «никакого выселения не может быть», заявил глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент (Вечеря).

Об этом сообщает Союз православных журналистов.

«В связи с тем, что в средствах массовой информации активно муссируется тема 29 марта и якобы условного выселения монахов из Киево-Печерской лавры в этот день, следует заявить, что никакого выселения ни 29-го, ни 30-го, ни 31-го, ни в другое время не может быть, потому что нет никаких юридических оснований для того, чтобы монахи выселялись из Киево-Печерской лавры», - сказал он.

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По его словам, Минкульт «направил определенное письмо без всяких обоснований, с требованием в одностороннем порядке расторгнуть договор о содержании сооружений, которые восстанавливались Киево-Печерской лаврой в течение десятилетий».

Митрополит заявил, что «если у заповедника сегодня есть проблемы и он недоволен тем, что существует договор о длительном содержании построек Киево-Печерской лавры», то он «может подать в суд и в судебном порядке обжаловать это решение».

"Если он проиграет суд, он может подать апелляцию, если он проиграет апелляцию, он может подать кассацию и использовать другие законодательные и судебные методы для того, чтобы отстаивать свою правоту", - сказал он.

По словам митрополита, сейчас Заповедник Киево-Печерская лавра и Министерство культуры «не использовали никаких судебных механизмов для того, чтобы доказать свою правоту».

УПЦ МП до 29 марта должна покинуть все помещения, арендуемые в Киево-Печерской лавре. Об этом заявили в Минкульте.

В УПЦ МП назвали это ультиматумом и заявили, что эти требования не имеют юридических оснований, а власть презирает и разрушает святыни. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что УПЦ МП не планирует покидать территорию Лавры. Павел даже заговорил по-украински и обратился к Зеленскому с просьбой не выселять его монахов из Лавры.

Но, несмотря на эти заявления, на протяжении последней недели представители УПЦ МП активно вывозят имущество с территории Киево-Печерской лавры.

А 26 марта УПЦ МП провела последнюю перед выселением службу.

В Госэтнополитике заявляли, что Лавру могут передать другой церкви после выселения УПЦ МП. Министр культуры Александр Ткаченко говорил, что Лавра принадлежит государству и «монашая жизнь там будет продолжаться».