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Нищук: В связи с предоставлением томоса в Украине создадут Госслужбу по вопросам свободы совести

Сегодня, 15:32
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Нищук анонсировал создание Госслужбы этнополитики и свободы совести

Фото: Евгений Нищук/Facebook

Министр культуры Евгений Нищук заявил, что в связи с предоставлением томоса в ближайшее время в Украине будет создана Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести.

По словам министра, на данный орган будет возложена робота с национальными меньшинствами, сообщает Интерфакс-Украина.

"Чтобы у нас пресекались какие-либо вещи какой-то нетерпимости или нетолерантности по отношению к какому-либо этносу. Мы поликонфессионная страна, мы мультикультурная страна и с большим культурным разнообразием, и необходимо принимать во внимание все эти моменты", - отметил он.

По словам министра, данный орган будет координироваться Министерством культуры, а проект по его созданию в ближайшее время будет передан на рассмотрение правительственного комитета.

15 декабря в Софии Киевской пройдет Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной Украинской православной церкви. Собор утвердит устав Украинской церкви и выберет ее предстоятеля.

Вселенский патриарх Варфоломей сообщил, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского патриархата принять участие в этом Соборе.

Как ожидается, после собора новоизбранный предстоятель Украинской православной церкви получит томос на создание поместной церкви.

Теги:   Евгений Нищук Украина

Спецтема   Украина получает томос

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