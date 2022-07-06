«Автомат — это последний аргумент». Людьми эту войну не выиграть, Украине нужна техника — интервью с Романом Костенко 6 июля, 20:29 Эксклюзив НВ Народный депутат Украины Роман Костенко (Фото:Роман Костенко/Facebook)

Ветеран АТО, нардеп и секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Роман Костенко сейчас обороняет Украину на юге.

В интервью Радио НВ он рассказал, на каких направлениях сосредоточит усилия Российская Федерация после оккупации Луганской области и почему только военными с автоматами эту войну не выиграть.

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— Роман, вы на фронте и участвуете в боевых действиях. Сейчас я вижу, что британская разведка и американский Институт исследования войны почти синхронно пишут о том, что Россия после оккупации Луганщины будет сосредотачивать свои силы на оккупации Донбасса, на городе Славянск. Каковы ваши прогнозы?

— В военном деле прогнозы — дело неблагодарное. Почему? Потому что многое зависит от сил и средств, которые сейчас находятся на поле боя. По моим данным, Россия стянула туда безумные войска, превышающие наши где-то плюс-минус в пять раз. Многое зависит от маневров, от правильности применения танков, от того, какие силы, средства, от значительности личного состава, от его морально-психологического состояния.

То, что я знаю: у нас есть силы и средства, которые сейчас сдерживают [врага]. России, пока они наступали, продавливали нас в Лисичанском районе, были нанесены серьезные потери. Даже Путин им сказал вывести войска на передышку. Видят, что и морально-психологическое состояние у них низкое, и техники много уничтожено.

Наша разведка видит, как они со своего Дальнего Востока и из других глухих частей Российской Федерации снимают боевые части и направляют их на территорию Украины. Они готовятся. И мы готовимся.

Знаете, сейчас исключительно военное мастерство, которое будет зависеть от нашего Главкома (Главнокомандующего — ред.), от Главкома Российской Федерации, [решит] кто кого победит. А вот уже последствия того, если закончится битва за Донбасс, например, нашей победой — будут одни. Если Российская Федерация (не хотелось бы об этом даже говорить) выйдет на админграницы Донецкой и Луганской областей — [последствия] будут другие. Думаю, что они потом могут освободить часть войск, а следующим этапом будет битва уже за юг нашей страны. Это сражение еще впереди, однозначно. И оно будет зависеть от того, как окончится битва за наш Донбасс.

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