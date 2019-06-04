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«Никто не сказал, что это пуля»: родственник убитого 5-летнего мальчика рассказал о первых минутах после ранения

Вчера, 19:54
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«Никто не сказал, что это пуля»: родственник убитого 5-летнего мальчика рассказал о первых минутах после ранения - фото

скрин видео Громадське Телебачення

Николай Васильченко

Родной дядя погибшего 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова рассказал обстоятельства инцидента в Переяславе-Хмельницком Киевской области.

По его словам, он лично не слышал звуков выстрелов. Однако дети, которые играли во дворе, слышали хлопок.

«Все в один голос заявляют о хлопке. После того хлопка ребенок упал. Они испугались, побежали к взрослым», — рассказал Николай Васильченко в комментарии Громадському.

Он отметил, что в больнице только через пять часов сообщили, что у мальчика огнестрельное ранение.

«Он сидел на газончике. Я прибежал — он был в крови. Я подумал, что действительно ребенок ударился об асфальт, камень. Никто не сказал, что это пуля», — сказал он.

Напомним, 31 мая в Киевской области 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Ребенок находился в крайне тяжелом состоянии. 3 июня ребенок умер в больнице.

В ребенка стреляли полицейские, которые находились вне службы и были пьяны. По данным полиции, они «пристреливали» ружье во дворе и пуля случайно попала в соседний двор.

Бабушка раненого мальчика сообщила, что полицейские признают вину, но они были такие пьяные, что не знают, кто именно ранил ребенка.

Оба подозреваемых полицейских взяты под арест на 60 суток.

Следователи проверяют версию о том, что выстрелить мог 14-летний сын подозреваемого полицейского Владимира Петровца.

Теги:   Киевская область Переяслав-Хмельницкий

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