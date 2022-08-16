Оккупанты обстреляли Градами жилые кварталы Никополя, есть раненые — глава Днепропетровской ОВА 16 августа, 17:35 Резниченко отметил, что в городе уничтожены несколько частных домов, и еще в нескольких вспыхнули пожары (Фото:Евгений Евтушенко/Telegram)

Российские оккупанты во вторник, 16 августа, обстреляли жилые кварталы Никополя Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В Telegram он уточнил, что обстрелы произошли после обеда.

«Ударили по жилым кварталам Никополя. В город прилетели 20 реактивных снарядов из „Градов“ и 10 из ствольной артиллерии», — пишет он.

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По предварительным данным, четыре человека получили ранения, один из которых был госпитализирован. Резниченко отметил, что в городе уничтожены несколько частных домов, и еще в нескольких вспыхнули пожары.

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко призвал жителей, которые остаются в городе, не находиться на улице без необходимости.

Россияне обстреливают Никопольский район с территории временно оккупированного Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция. Таким образом россияне прикрываются АЭС, чтобы украинские силы не могли наносить ответные удары.

Жителей Никополя власти призвали временно покинуть город.

Фото: Скриншот Google Maps

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