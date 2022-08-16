Оккупанты обстреляли Градами жилые кварталы Никополя, есть раненые — глава Днепропетровской ОВА

16 августа, 17:35
Резниченко отметил, что в городе уничтожены несколько частных домов, и еще в нескольких вспыхнули пожары (Фото:Евгений Евтушенко/Telegram)

Резниченко отметил, что в городе уничтожены несколько частных домов, и еще в нескольких вспыхнули пожары (Фото:Евгений Евтушенко/Telegram)

Российские оккупанты во вторник, 16 августа, обстреляли жилые кварталы Никополя Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В Telegram он уточнил, что обстрелы произошли после обеда.

«Ударили по жилым кварталам Никополя. В город прилетели 20 реактивных снарядов из „Градов“ и 10 из ствольной артиллерии», — пишет он.

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По предварительным данным, четыре человека получили ранения, один из которых был госпитализирован. Резниченко отметил, что в городе уничтожены несколько частных домов, и еще в нескольких вспыхнули пожары.

Глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко призвал жителей, которые остаются в городе, не находиться на улице без необходимости.

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Россияне обстреливают Никопольский район с территории временно оккупированного Энергодара, где находится Запорожская атомная электростанция. Таким образом россияне прикрываются АЭС, чтобы украинские силы не могли наносить ответные удары.

Жителей Никополя власти призвали временно покинуть город.

Скриншот Google Maps
Фото: Скриншот Google Maps
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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Град Обстрел Днепропетровская область Никополь Валентин Резниченко

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