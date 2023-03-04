Повреждены четыре дома и линии электропередач. Армия РФ обстреляла из артиллерии общины Днепропетровской области 4 марта, 08:43 Последствия российских обстрелов в Днепропетровской области (Фото:Сергей Лысак/Telegram)

В ночь на 4 марта российские оккупанты обстреляли Никопольский район, Марганецкую общину и город Никополь Днепропетровской области. В результате обстрелов повреждены 4 дома, линия электропередач и два хозяйственных сооружения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, в Никополе повреждено частное предприятие, в одном из поврежденных хозяйственных построек случился пожар, который спасатели уже ликвидировали.

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«Последствия атак уточняются. Территории, куда попала русская армия, обследуют спасатели. Люди не пострадали», - добавил Лысак.