Россияне обстреливают Никополь старыми снарядами, которые не всегда взрываются — глава РВА 27 июля, 05:52 Атака по Никополю 22 июля (Фото:Днепропетровская областная прокуратура)

Часть снарядов, которыми российские военные обстреливают Никополь и его окрестности, не взрываются, потому что они просрочены. Кроме того, оккупанты используют Запорожскую атомную электростанцию как щит, за которым они прячутся.

Об этом в эфире телеканала Відкритий сказал глава Никопольского РВА Евгений Евтушенко.



«Используются Грады, часть зарядов вообще не взрываются, возможно, у них нарушен срок хранения. Это старая техника, старые боеприпасы. Нового здесь ничего нет», - сказал он.

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Кроме того, по убеждению Евтушенко, российские военные используют Запорожскую атомную электростанцию как щит, за которым они прячутся.

«Наибольшая АЭС в Европе используется врагом как военная база. Там есть боекомплекты, военные машины — все то, чего там не должно быть. И это опасность, как для всей Европы, так и для всего мира. К сожалению, мы имеем вялую реакцию от международных партнеров, и это наводит на нехорошие мысли», — рассказал глава района.

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По его информации, с начала обострения ситуации в районе от обстрелов погибли пять человек, несколько десятков ранены, около 30% жителей Никополя эвакуировались. Евтушенко добавил, что людей из Никополя пытаются расселить по общинам в глубине района.

В последние дни оккупанты систематически обстреливают Никополь.

20 июля российские оккупанты из Градов обстреляли жилой квартал Никополя. Два человека погибли, еще девять ранены, среди пострадавших — четверо детей.

В ночь на 19 июля оккупанты выпустили до 40 реактивных снарядов по городу.

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