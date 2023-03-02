Ситуация в Днепропетровской области: Никополь дважды попал под обстрелы оккупантов, повреждены ЛЭП и водопровод

2 марта, 08:35
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Никопольский район дважды попал под обстрелы оккупантов (Фото:t.me/mykola_lukashuk)

Никопольский район дважды попал под обстрелы оккупантов (Фото:t.me/mykola_lukashuk)

В ночь на четверг, 2 марта, Никопольский район Днепропетровской области дважды попал под обстрелы российских оккупационных войск. Оккупанты вели огонь из тяжелой артиллерии.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Под прицелом оккупантов были Никополь и Червоногригорьевская громада.

Повреждены котельная детского сада, несколько магазинов и аптека.

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Российские снаряды задели восемь многоэтажек, пять гаражей и три авто. Оборвали линии электропередач и повредили водопровод.

Пострадавших нет.

Вечером 28 февраля оккупанты обстреляли Никополь из артиллерии.

Войска РФ систематически обстреливают населенные пункты Днепропетровской области. Часто под вражеским огнем оказывается Никополь.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Артиллерия Днепропетровская область Никополь Война России против Украины

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