Взрыв в Мелитополе: пропаганда РФ утверждает, что коллаборант Волык выжил 7 декабря, 10:23 Утверждается, что Николай Волык якобы никак не пострадал (Фото:1news.zp.ua)

Российская пропаганда отрицает смерть в результате взрыва в Мелитополе замглавы оккупационной администрации Николая Волыка.

В прокремлевских Telegram-каналах утверждают, что коллаборант в результате покушения якобы никак не пострадал, а «повреждения получила лишь его куртка».

«Около его подъезда сработало взрывное устройство. СВУ было установлено на электроопоре уличного освещения на высоте около 1 метра и было начинено поражающими элементами. Сама опора находилась в 8 метрах от подъезда», — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что мощность взрыва составила примерно 2500 грамм в тротиловом эквиваленте, а «в 50 метрах от места взрыва были обнаружены два окурка от сигарет с фильтром».