Копил больше десяти лет. Пенсионер, который передал ВСУ 400 тысяч гривен, получил орден За заслуги 21 ноября, 22:13 Николай Шевчук (Фото:Суспільне Буковина)

Президент Владимир Зеленский наградил орденом За заслуги III степени пенсионера Николая Шевчука из Черновицкой области, который отдал свои сбережения с пенсии защитникам Украины.

Указ опубликован на сайте главы государства в понедельник, 21 ноября. Как сообщает Суспільне, 83-летний пенсионер перечислил на ВСУ деньги, которые собирал больше десяти лет, — 100 тысяч гривен и 10 тысяч долларов. Он рассказывал журналистам, что готовит из овощей, которые сам выращивает, и покупает одежду на барахолках, а в месяц ему хватает 2 тысяч гривен.



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Орден За заслуги III степени также получил житель Снигиревки Николаевской области Виктор Тодоров, ордена За мужество III степени — предпринимательница из Тростянца Сумской области Виктория Иванова (посмертно), врач Изюмской центральной городской больницы Юрий Кузнецов, основатель фермерского хозяйства Південне Анатолий Майстренко, тренер спортклуба Олимпиец Боромлянского сельсовета Сумской области Сергей Проневич (посмертно) и Великобудищанский сельской голова Миргородского района Полтавской области Николай Шаблий.



21 ноября в Украине отмечается День достоинства и свободы в честь двух судьбоносных для Украины событий — Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.