«Мы не гонимся за сроками»: секретарь Совбеза РФ объяснил провал российского вторжения 24 мая, 12:58 Цей матеріал також доступний українською Несмотря на фиаско РФ в Украине, Николай Патрушев утверждает, что все ее цели будут выполнены (Фото:kremlin.ru)

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев утверждает, что кремлевский режим не устанавливал для российских войск в Украине никаких сроков.

Война России против Украины — главные события 24 мая

Об этом он заявил в интервью пропагандистскому ресурсу Аргументы и факты.

«Мы не гонимся за сроками… Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может», — заверил Патрушев.

Видео дня

При этом, о каких вообще «целях» идет речь, он решил не уточнять, поскольку с начала российского вторжения в Украину 24 февраля они менялись уже множество раз.

Сначала власти РФ планировали некие «демилитаризацию» и «денацификацию», а теперь и вовсе пытаются убедить своих граждан, что «воюют с НАТО».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.