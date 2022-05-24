«Мы не гонимся за сроками»: секретарь Совбеза РФ объяснил провал российского вторжения
Несмотря на фиаско РФ в Украине, Николай Патрушев утверждает, что все ее цели будут выполнены (Фото:kremlin.ru)
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев утверждает, что кремлевский режим не устанавливал для российских войск в Украине никаких сроков.
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Об этом он заявил в интервью пропагандистскому ресурсу Аргументы и факты.
«Мы не гонимся за сроками… Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может», — заверил Патрушев.
При этом, о каких вообще «целях» идет речь, он решил не уточнять, поскольку с начала российского вторжения в Украину 24 февраля они менялись уже множество раз.
Сначала власти РФ планировали некие «демилитаризацию» и «денацификацию», а теперь и вовсе пытаются убедить своих граждан, что «воюют с НАТО».
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