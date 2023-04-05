Национальная школа судей готовит судей по рассмотрению дел о военных преступлениях 5 апреля, 16:31 Позиция Николай Онищук, ректор НШСУ

Чтобы обеспечить привлечение к ответственности россиян, продолжающих ежедневно нарушать нормы международного гуманитарного права и права человека в Украине, Национальная школа судей (НШСУ) готовит судей для обеспечения эффективного правосудия в Украине по делам о военных преступлениях.

Об этом сообщил ректор НШСУ Николай Онищук в интервью изданию Femida.ua.

Он отметил, что в настоящее время в Украине агрессором совершены десятки тысяч военных преступлений, по которым необходимо обеспечить привлечение виновных к ответственности и защитить потерпевших. В то же время страна сталкивается с нехваткой судей, как в местных общих судах, так и в уголовных палатах апелляционных судов.

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«Поэтому на повестке дня — как можно скорее пополнить судейские кадры, активное обучение судей по тематике военных преступлений. Актуально также введение специализации судей по рассмотрению дел о военных преступлениях, для чего НШСУ готовит соответствующие предложения», — отметил Николай Онищук.

Он добавил, что решить этот вопрос помогают международные партнеры Украины. В сотрудничестве с Агентством США по международному развитию (USAID) и другими проектами международной технической помощи, внедряется комплексный план, направленный на улучшение уровня профессиональной компетентности судей при рассмотрении дела о военных преступлениях.

В его основе ряд мер, в частности, подготовка модельных судебных решений (рекомендаций) по основным категориям военных преступлений, разработка вспомогательных методических материалов; проведение вебинаров, практикумов для судей по актуальным вопросам военного права. Кроме того, предполагается создать систему индивидуального консультирования судей, которым поступили соответствующие производства. Это будет осуществляться в рамках созданной НШСУ консультативной группы «Consulting-24 Group» из числа ведущих специалистов в сфере международного уголовного права, как национальных, так и международных.

«Благодаря тому, что у Украины статус наблюдателя в Сети судейского образования Европейского Союза, к подготовке украинских судей также присоединились судейские школы Болгарии, Франции, Нидерландов и Италии», — отметил ректор.

Николай Онищук также отметил, что НШСУ сотрудничает с более чем 30 программами и проектами международной технической помощи в сфере судопроизводства, которые реализуют США, Европейский Союз, Совет Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, правительства Нидерландов, Великобритании, других стран.

«Проекты международной технической помощи живо реагируют на учебные потребности НШСУ, пытаясь аккумулировать и передать для изучения международный опыт работы международных уголовных судов и трибуналов по рассмотрению дел о военных преступлениях, преступлениях против человечества», — отметил он.

Примером такого эффективного сотрудничества, по словам ректора НШСУ, является подготовка 104 украинских судей по международному уголовному праву британским проектом «Адвокаты за международное развитие». К нему были привлечены судьи, уже имеющие опыт отправления правосудия в международных уголовных судах и трибуналах.

«Также в рамках проекта „Project Expedite Justice“ в апреле пройдет офлайн-обучение группы украинских судей по вопросам возмещения ущерба, причиненного военными преступлениями», — добавил Николай Онищук.

Ректор НШСУ считает необходимым ввести специализацию судей по рассмотрению дел о военных преступлениях. Он убежден, что это позволит сконцентрировать образовательные усилия и повысить эффективность правосудия по этой сложной категории дел.