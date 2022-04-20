Российские оккупанты из Смерчей обстреливали Николаевскую область
В течение ночи по Николаевской области вели огонь из Смерчей (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)
Российские оккупанты в течение ночи обстреливали Николаевскую область из реактивных систем залпового огня Смерч.
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Об этом сообщает Оперативное командование Юг.
В результате обстрелов повреждены местный яхт-клуб, стоматологическая поликлиника, другие объекты инфраструктуры.
Возникшие пожары оперативно ликвидированы спасательными службами.
Жертв в результате вражеских обстрелов нет.
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