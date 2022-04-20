Российские оккупанты из Смерчей обстреливали Николаевскую область

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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

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Жертв в результате вражеских обстрелов нет.

В результате обстрелов повреждены местный яхт-клуб, стоматологическая поликлиника, другие объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

Российские оккупанты в течение ночи обстреливали Николаевскую область из реактивных систем залпового огня Смерч.

В течение ночи по Николаевской области вели огонь из Смерчей (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

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