Российские оккупанты из Смерчей обстреливали Николаевскую область

20 апреля, 14:25
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В течение ночи по Николаевской области вели огонь из Смерчей (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

В течение ночи по Николаевской области вели огонь из Смерчей (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

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Российские оккупанты в течение ночи обстреливали Николаевскую область из реактивных систем залпового огня Смерч.

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Об этом сообщает Оперативное командование Юг.

В результате обстрелов повреждены местный яхт-клуб, стоматологическая поликлиника, другие объекты инфраструктуры.

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Возникшие пожары оперативно ликвидированы спасательными службами.

Жертв в результате вражеских обстрелов нет.

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https://www.facebook.com/okPivden/videos/536839641401426/
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Смерч Николаевская область РСЗО Смерч Война России против Украины

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