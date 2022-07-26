«Выгоняли россиян и стреляли вдогонку». Николаевской области достается каждый день, но жители никогда не примут РФ интервью с Виталием Кимом 26 июля, 19:45 Эксклюзив НВ Виталий Ким, глава Николаевской областной военной администрации (Фото:Офис президента Украины)

Меньше 5% Николаевской области оккупированы Россией, но территорию обстреливают каждый день, рассказывает глава военной администрации Виталий Ким.

В Интервью Радио НВ он рассказал, по каким объектам целится РФ, как ищут коллаборантов и предателей, а также о том, когда начнут восстанавливать населенные пункты.

— Россия обстреляла ракетами Одесскую и Николаевскую области. Сообщается, что в вашей метили в портовую инфраструктуру. Расскажите, пожалуйста, поподробнее.

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— Они целились в инфраструктуру города и области, и в портовую, потому что ударили в такие города, как Южный, Рыбаковка, Очаков. Николаев — это ТЭЦ, не портовая инфраструктура. Но вообще они уничтожают инфраструктуру, участвующую в экспорте зерна, например, железнодорожный мост через нашу реку.

— Началась целенаправленная атака, чтобы помешать экспорту?

— Я не могу сделать такой вывод. Они бьют по всем объектам, не сильно выбирая, потому что суммарно было 18 ракет и цели очень разные — куда попали, куда не попали.

— Сколько всего в Николаевской области уже от этих ракетных атак погибло людей с начала вторжения?

— Пострадали более тысячи человек, а погибли около 300.

— Вы советуете людям уезжать или оставаться, но ходить в укрытие и соблюдать правила? Подозреваю, когда людей нет, останавливается экономика, некому работать.

— У нас четыре района в области, два из них более или менее безопасны. Там людей очень много, потому что туда переместились люди, в основном из южной части нашей области.

Что касается того, возвращаться сюда или нет. Если есть работа, если можете помочь вооруженным силам Украины в нашей победе, нужно ехать и делать. Если работы нет и делать нечего — сидеть под обстрелами бессмысленно. Поэтому мое мнение: если есть возможность уехать, нет работы, надо уезжать. Если есть работа и есть возможность помогать ВСУ, нужно приезжать и делать.

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