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Николаевский стрелок взял в долг $40 тыс. и отказывался возвращать - Геращенко

Вчера, 19:22
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полиция

Мужчина стрелял в упор

Убийство супружеской пары в Николаеве произошло из-за долга в $40 тыс., заявил член коллегии МВД Украины, народный депутат Антон Геращенко.

По его словам, 10 лет назад супружеская пара из Одессы одолжила знакомому из Николаева $40 тыс., но должник деньги не вернул. В результате они обратились в суд для взыскания долга.

"10 лет назад они одолжили своему знакомому крупную сумму денег под процент, но должник не выполнил своих обязательств по возврату долга", - заявил он в Facebook.

Он добавил, что в день убийства суд вынес решение о взыскании долга с процентами в пользу супругов.

По данным издания Новости-N, сумма долга составляла около $70тыс. Погибшие кредиторы – одесситы Михаил Белов и его жена. Стрелок житель Николаева 1966 года рождения Герасим Багирянец.

Напомним, что 30 января в Николаеве на улице Космонавтов возле Ленинского райсуда расстреляли супружескую пару.  Женщина погибла на месте, мужчина скончался в машине скорой по дороге в больницу. Сам стрелок остался на месте преступления до приезда полиции. Его сообщника задержали на выезде из Николаева, там были выставлены посты правоохранителей.

Расстрел супружеской пары в Николаеве

В Николаеве на улице Космонавтов возле Ленинского райсуда расстреляли мужчину и женщину. 30 января 2019 года

Теги:   Стрельба Николаев Антон Геращенко

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