Николаевский стрелок взял в долг $40 тыс. и отказывался возвращать - Геращенко
Убийство супружеской пары в Николаеве
произошло из-за долга в $40 тыс., заявил член коллегии МВД Украины, народный
депутат Антон Геращенко.
По его словам, 10 лет назад супружеская пара из Одессы одолжила знакомому из Николаева $40 тыс., но должник деньги не вернул. В результате они обратились в суд для взыскания долга.
"10 лет назад они одолжили своему
знакомому крупную сумму денег под процент, но должник не выполнил своих
обязательств по возврату долга", - заявил он в Facebook.
Он добавил, что в день убийства суд вынес
решение о взыскании долга с процентами в пользу супругов.
По данным издания Новости-N, сумма долга составляла около $70тыс. Погибшие кредиторы – одесситы Михаил Белов и его жена. Стрелок житель Николаева 1966 года рождения Герасим Багирянец.
Напомним, что 30 января в Николаеве на улице
Космонавтов возле Ленинского райсуда расстреляли супружескую пару. Женщина погибла на
месте, мужчина скончался в машине скорой по дороге в больницу. Сам стрелок
остался на месте преступления до приезда полиции. Его сообщника задержали на выезде из Николаева, там были
выставлены посты правоохранителей.
Расстрел супружеской пары в Николаеве
В Николаеве на улице Космонавтов возле Ленинского райсуда расстреляли мужчину и женщину. 30 января 2019 года