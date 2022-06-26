Николаевские десантники сбили российский вертолет Ка-52

26 июня, 21:38
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Цель удалось уничтожить из переносного зенитно-ракетного комплекса Игла (Фото:Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org)

Цель удалось уничтожить из переносного зенитно-ракетного комплекса Игла (Фото:Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org)

Сегодня, 26 июня, николаевские десантники сбили вражеский вертолет Ка-52 Аллигатор.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.

Отмечено, что новый вертолет оккупантов «приземлили» с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса Игла.

Видео дня
https://www.facebook.com/79AMBUA/posts/pfbid02wQV9WbWeEaRyAhbNdAnagAwvngfAeXASyvBwjkzqU3DBtKXNBZqZ3SdnKqvr2yCUl
Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Десантники Ка-52 Война России против Украины

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