Николаевские десантники сбили российский вертолет Ка-52
Цель удалось уничтожить из переносного зенитно-ракетного комплекса Игла (Фото:Vitaly V. Kuzmin/wikipedia.org)
Сегодня, 26 июня, николаевские десантники сбили вражеский вертолет Ка-52 Аллигатор.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ.
Отмечено, что новый вертолет оккупантов «приземлили» с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса Игла.
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