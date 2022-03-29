Появилось видео попадания российской ракеты в Николаевскую ОГА
В результате удара есть погибшие и раненые (Фото:Виталий Ким)
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким обнародовал видео попадания российской крылатой ракеты в местную ОГА.
В результате удара девятиэтажное здание частично обрушилось с первого по последний этаж.
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По состоянию на 12:00 из-под завалов достали тела трех погибших, спасательная операция продолжается.
Кроме того, еще 22 человека получили ранения.