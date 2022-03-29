Появилось видео попадания российской ракеты в Николаевскую ОГА

29 марта, 14:16
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В результате удара есть погибшие и раненые (Фото:Виталий Ким)

В результате удара есть погибшие и раненые (Фото:Виталий Ким)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким обнародовал видео попадания российской крылатой ракеты в местную ОГА.

В результате удара девятиэтажное здание частично обрушилось с первого по последний этаж.

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По состоянию на 12:00 из-под завалов достали тела трех погибших, спасательная операция продолжается.

Видео дня

Кроме того, еще 22 человека получили ранения.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Николаев Российская агрессия Крылатая ракета Ракетные удары Николаевская ОГА Война России против Украины

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