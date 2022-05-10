Вражеские атаки в Николаевской области: за минувшие сутки ранения получили 15 человек — облсовет
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
В Николаевской области за минувшие сутки ранения получили 15 человек.
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Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.
«К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь», — написала она.
По ее словам, в целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 163 гражданина, пострадавших от атак оккупантов.
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