Вражеские атаки в Николаевской области: за минувшие сутки ранения получили 15 человек — облсовет 10 мая, 11:53 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Николаевской области за минувшие сутки ранения получили 15 человек.

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Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

«К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь», — написала она.

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По ее словам, в целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 163 гражданина, пострадавших от атак оккупантов.

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