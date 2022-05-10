Вражеские атаки в Николаевской области: за минувшие сутки ранения получили 15 человек — облсовет

10 мая, 11:53
Цей матеріал також доступний українською
Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Николаевской области за минувшие сутки ранения получили 15 человек.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

Читайте также:
Горячий юг. Как несмотря на ежедневные обстрелы живут освобожденные села Херсонщины — репортаж НВ

«К счастью, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь», — написала она.

Видео дня

По ее словам, в целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 163 гражданина, пострадавших от атак оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=hQ139xDtKyU&t=33s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мирные жители Николаевская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X