Большинство пострадавших — гражданские. За прошедшие двое суток в Николаевской области ранения получили 20 человек — облсовет 22 апреля, 15:35 Цей матеріал також доступний українською В Николаевской области за прошедшие двое суток ранения получили 20 человек (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

За прошедшие двое суток в Николаевской области ранения получили 20 человек.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

«К счастью, детей среди пострадавших нет. Большинство пострадавших – гражданские», – написала она.

Видео дня

По ее словам, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

"В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 219 граждан, пострадавших от атак оккупантов", - написала она.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.