Большинство пострадавших — гражданские. За прошедшие двое суток в Николаевской области ранения получили 20 человек — облсовет
В Николаевской области за прошедшие двое суток ранения получили 20 человек (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)
За прошедшие двое суток в Николаевской области ранения получили 20 человек.
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Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
«К счастью, детей среди пострадавших нет. Большинство пострадавших – гражданские», – написала она.
По ее словам, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.
"В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 219 граждан, пострадавших от атак оккупантов", - написала она.
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