Большинство пострадавших — гражданские. За прошедшие двое суток в Николаевской области ранения получили 20 человек — облсовет

22 апреля, 15:35
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В Николаевской области за прошедшие двое суток ранения получили 20 человек (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

В Николаевской области за прошедшие двое суток ранения получили 20 человек (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

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За прошедшие двое суток в Николаевской области ранения получили 20 человек.

Война России против Украины — главные события 22 апреля

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

«К счастью, детей среди пострадавших нет. Большинство пострадавших – гражданские», – написала она.

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По ее словам, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

https://www.youtube.com/watch?v=MGUXSxnrAnE

"В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 219 граждан, пострадавших от атак оккупантов", - написала она. 

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Ранения Николаевская область Война России против Украины

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