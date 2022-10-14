В районе Очакова ВСУ уничтожили наблюдательный пункт войск РФ и два дрона-камикадзе 14 октября, 12:58 Россия стала все чаще применять дроны-камикадзе, часть из них сбивают (Фото:ГСЧС)

Украинские военные уничтожили наблюдательный пункт российских оккупантов в районе Очакова Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ в Telegram.

«За сутки подразделениями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в районе ответственности вблизи города Очаков был уничтожен наблюдательный пункт на берегу, который контролирует противник», — отметили в ведомстве.

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Украинские военные также уничтожили два ударных дрона-камикадзе иранского производства Shahed-136.

Впервые о применении беспилотника из Ирана сообщалось 13 сентября. Вооруженные силы Украины сбили Shahed-136 в Купянске.



На прошлой неделе оккупанты атаковали Белую Церковь иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. В результате атаки возникли пожары на объектах инфраструктуры, один человек был ранен.

Также в Беларусь на аэродром Лунинец, вероятно, доставили по меньшей мере 20 дронов-камикадзе Shahed-136 иранского производства.