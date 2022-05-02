Пострадали от вражеских атак. В Николаевской области за минувшие сутки ранения получили 12 человек — облсовет

2 мая, 14:38
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Разбитое окно в Николаеве после удара РФ (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Разбитое окно в Николаеве после удара РФ (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила, что за минувшие сутки в области ранения получили 12 человек.

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«К счастью, детей среди пострадавших нет», — написала она.

По словам главы облсовета, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

Видео дня
https://www.youtube.com/watch?v=vSDefZu0ojU&t=4s

«В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 133 гражданина, пострадавшего от атак оккупантов», — написала она.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Ранения Николаевская область Война России против Украины

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