Пострадали от вражеских атак. В Николаевской области за минувшие сутки ранения получили 12 человек — облсовет 2 мая, 14:38 Цей матеріал також доступний українською Разбитое окно в Николаеве после удара РФ (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила, что за минувшие сутки в области ранения получили 12 человек.

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«К счастью, детей среди пострадавших нет», — написала она.

По словам главы облсовета, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

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«В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 133 гражданина, пострадавшего от атак оккупантов», — написала она.

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