За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 13 человек — глава облсовета

18 апреля, 11:20
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В Николаевской области за сутки ранения получили 13 человек (Фото:REUTERS/Игорь Ткаченко)

В Николаевской области за сутки ранения получили 13 человек (Фото:REUTERS/Игорь Ткаченко)

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За прошедшие сутки в Николаевской области ранения получили 13 человек.

Война России против Украины — главные события 18 апреля

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

По ее словам, детей среди пострадавших нет.

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«Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь», — написала она.

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Замазеева добавила, что в целом по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 301 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на область.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Ранения Николаевская область Война России против Украины

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