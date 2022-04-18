За минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 13 человек — глава облсовета
В Николаевской области за сутки ранения получили 13 человек (Фото:REUTERS/Игорь Ткаченко)
За прошедшие сутки в Николаевской области ранения получили 13 человек.
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Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
По ее словам, детей среди пострадавших нет.
«Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь», — написала она.
Замазеева добавила, что в целом по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 301 гражданин, пострадавший от атак оккупантов на область.
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