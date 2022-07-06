Обстреляли жилые дома и кафе. Оккупанты нанесли ракетный удар по поселку в Николаевской области, есть погибший — ОК Юг 6 июля, 20:25 В Черном море наготове к ракетным пускам стоят три корабля и две субмарины РФ (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook)

Оккупанты ночью, 6 июля, нанесли ракетный удар поселку Нечаянное в Николаевской области, сообщает Оперативное командование Юг в Facebook.

«Крылатыми ракетами типа „Калибр“ из акватории Черного моря враг ударил по жилым домам и кафе села Нечаяное. Один человек погиб», — говорится в сообщении командования в Facebook.

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Отмечается, что две ракеты сбили украинские силы ПВО.

Также в командование сообщили, что в Черном море наготове к ракетным пускам стоят три корабля и две субмарины РФ с приблизительно 30 ракетами.

Ранее сообщалось, что войска РФ 6 июля запустили ракету Х-31 по Одесской области с самолета Су-35. Ее сбили над морем украинские силы ПВО.

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