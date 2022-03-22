В Баштанке правоохранителя подозревают в сотрудничестве с оккупантами — полиция Николаевской области 22 марта, 16:30 Цей матеріал також доступний українською Полиция Николаевской области (Фото:Поліція Миколаївської області/Facebook)

В Баштанке Николаевской области разоблачили правоохранителя, который, по данным следствия, сотрудничал с оккупантами. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области в Facebook.

«К сожалению, факт сотрудничества полицейского с врагом зафиксирован в отделении полиции № 2 Баштанского районного отдела», — говорится в сообщении.

Сообщается, что сотрудник полиции был уволен, а расследование будет проводит ГБР.

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«Обращаем внимание, что всех без исключения правоохранителей за сотрудничество с вражескими войсками немедленно увольняют со службы, а также они будут нести уголовную ответственность», — отметили в ведомстве.

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В полиции напомнили, что за государственную измену и диверсию усилена уголовная ответственность. Госизмена (статья 111) и диверсия (статья 113) в условиях военного положения предусматривают до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Также такие лица не подпадают под амнистию.

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