В Баштанке правоохранителя подозревают в сотрудничестве с оккупантами — полиция Николаевской области

22 марта, 16:30
Цей матеріал також доступний українською
Полиция Николаевской области (Фото:Поліція Миколаївської області/Facebook)

Полиция Николаевской области (Фото:Поліція Миколаївської області/Facebook)

В Баштанке Николаевской области разоблачили правоохранителя, который, по данным следствия, сотрудничал с оккупантами. Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области в Facebook.

«К сожалению, факт сотрудничества полицейского с врагом зафиксирован в отделении полиции № 2 Баштанского районного отдела», — говорится в сообщении.

Сообщается, что сотрудник полиции был уволен, а расследование будет проводит ГБР.

Видео дня

«Обращаем внимание, что всех без исключения правоохранителей за сотрудничество с вражескими войсками немедленно увольняют со службы, а также они будут нести уголовную ответственность», — отметили в ведомстве.

Читайте также:
«Освободительные действия русского мира». Войска РФ нанесли авиаудары по жилому массиву в Баштанке, есть пострадавший
Слушайте подкаст на эту тему

В полиции напомнили, что за государственную измену и диверсию усилена уголовная ответственность. Госизмена (статья 111) и диверсия (статья 113) в условиях военного положения предусматривают до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Также такие лица не подпадают под амнистию.

https://www.facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev/posts/271525855171738
Читайте также:
Мэра города в Харьковской области задержали за государственную измену
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Полиция Николаевская область Война в Украине

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ