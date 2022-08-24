Утром оккупанты обстреляли Николаевскую область: девять раненых, среди них дети

24 августа, 11:27
Обстрелы Николаевской области (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Обстрелы Николаевской области (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Войска РФ утром в среду, 24 августа, обстреляли город Новый Буг Николаевской области. Из-за вражеских атак пострадали по меньшей мере 9 человек, двое из них — дети.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram.

Около 04:30 обстрелу подвергся город Новый Буг Новобугской общины. Известно, что в результате возник пожар кровли двухэтажного жилого дома и еще несколько домов были повреждены.

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По предварительной информации, ранения получили девять человек, из них двое детей.

Кроме того, около 01:00 были обстрелы Явкинского старостинского округа Баштанской общины. Есть поврежденные дома. Число разрушений уточняется. О пострадавших информация не поступала.

Также под обстрелы попало село Высунск. Около 01:00 были обстрелы поселка Березнеговатое. В результате атаки произошло возгорание в двух двухэтажных жилых домах. Информация о пострадавших уточняется.

https://www.youtube.com/embed/Up6rn52Wx04

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Теги:   Обстрел Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким

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