После ударов ВСУ по складам. У оккупантов на юге проблемы с боекомплектом, они переходят на старое вооружение 12 августа, 18:38 Защитник Украины в Николаевской области, 10 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Anna Kudriavtseva)

Благодаря ударам защитников Украины по российским складам количество обстрелов Николаева снизилось. Об этом рассказал пресс-офицер Николаевской областной военной администрации Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в пятницу, 12 августа.

Плетенчук сообщил, что ситуация в области сложная, но контролируемая, а 12 августа — 22-е сутки с начала полномасштабной войны России, когда Николаев не подвергается вражеским обстрелам.



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«Все остальные дни мы подвергались обстрелам постоянно… По области прилетает, но они [оккупанты] в основном перешли к более устаревшим системам вооружения — используют преимущественно Смерчи и ствольную артиллерию. До этого город и всю область терроризировали противовоздушными ракетами С-300, которые наносили довольно большие повреждения зданиям», — сказал он.

По словам пресс-офицера, сейчас чувствуется, что российские оккупанты испытывают нехватку боекомплекта: «Мы чувствуем результат работы дальнобойной артиллерии по их складам — в Николаеве стало немного тише, но область обстреливается. Все, до чего может дотянуться РСЗО Торнадо-С от линии фронта, пролегающей фактически по границе областей, обстреливается».

В конце июля глава Минобороны Украины Алексей Резников говорил, что украинские защитники с помощью американских РСЗО HIMARS уничтожили около 50 складов российских войск с боеприпасами.

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