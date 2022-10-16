Ким сообщает о прилетах в Николаевской области: часть вражеских дронов отработала ПВО

16 октября, 22:47
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В Николаевской области вечером 16 октября сбиты по меньшей мере два иранских дрона (Фото:Воздушные силы ВСУ / Facebook)

В Николаевской области вечером 16 октября сбиты по меньшей мере два иранских дрона (Фото:Воздушные силы ВСУ / Facebook)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким вечером в воскресенье, 16 октября, сообщил о прилетах по области. Часть вражеских дронов отработала ПВО.

Около 21:30 стало известно о сбитии двух вражеских дронов в Николаевской области.

«Минус два мопеда», — написал Ким в Telegram.

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В 22:15 он сообщил, что в области есть прилеты. В то же время ПВО сбило еще несколько вражеских снарядов.

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«Еще работаем», — добавил Ким в 22:49.

Воздушная тревога в Николаевской области продолжается.

Больше деталей о месте прилета и пострадавших пока не сообщается.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Николаев Николаевская область Война России против Украины Виталий Ким дроны-камикадзе

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