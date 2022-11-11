Николаевская область еще не полностью освобождена от оккупантов — Гуменюк

11 ноября, 06:25
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Защитники Украины в освобожденной Снигиревке Николаевской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Защитники Украины в освобожденной Снигиревке Николаевской области (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Николаевская область еще не освобождена от российских оккупантов полностью. Об этом заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в пятницу, 11 ноября.

«Еще не вся Николаевская область освобождена, к сожалению… но мы продолжаем работу, она требует еще определенного времени… Это не так просто, учитывая ландшафтные особенности, особенности укреплений врага на этих территориях и минирование участков местности [российскими оккупантами]», — уточнила она.

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Гуменюк напомнила, что защитники Украины освободили более 260 кв. км вдоль прошлой линии фронта и подвинули ее на расстояние около 10 км.

Ранее секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Роман Костенко заявил, что 10 ноября ВСУ полностью освободили Николаевскую область. Он подтвердил информацию о том, что защитники Украины проводят зачистку в Снигиревке Баштанского района Николаевской области. Первые данные о начале освобождения Снигиревки начали появляться 9 ноября.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 10 ноября сообщил, что на юге страны защитники Украины освободили 41 населенный пункт.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей не спешить возвращаться в освобожденные города и села на юге Украины.

https://www.youtube.com/embed/vvJQyR5B2tA
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Юг Украины Наступление Николаевская область Наталья Гуменюк Контрнаступление Война России против Украины

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