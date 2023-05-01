В Николаевской области закроют морские пляжи из-за минной угрозы — Ким 1 мая, 17:27 Виталий Ким (Фото:Офис президента)

В Николаевской области закроют доступ к пляжам Черного моря и лесам из-за минной угрозы. Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким во время брифинга в понедельник, 1 мая.

«Леса, которые были на линии столкновения в активных боевых действиях, будут запрещены для отдыха из-за высокой опасности. Территории, которые не были под оккупацией и [где] не было обстрелов, будут разрешены для отдыха. У нас таких много. Из-за угрозы, из-за заминирования военные не дадут использовать Черное море в курортный сезон, и я с ними полностью согласен», — сказал Ким.



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По словам главы ОВА, определенные внутренние водоемы в области будут доступны для отдыха. Сейчас также прорабатываются локации, которые можно будет использовать для физической и психологической реабилитации и куда смогут приезжать жители соседних областей.

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