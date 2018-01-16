Николаевская область готовится к снежным сугробам по 40 см: власть отменила часть автобусных рейсов

В Николаевской ОГА круглосуточно принимают сообщения о проблемах на дорогах

Николаевская область также стала жертвой непогоды: в течение 16 января по меньшей мере восемь автобусных рейсов были отменены.

Об этом сообщил глава управления инфраструктуры Николаевской областной государственной администрации Андрей Максименко.

Максименко со ссылкой на прогнозы синоптиков, предупредил, что 17-18 января на территории Николаевской области предусматриваются значительные осадки снега - до 40 см, а также перепады минусовой и плюсовой температур, что чревато осложнениями движения на дорогах.

Кроме этого, официально с 14:00 приостановлено движение грузового транспорта в сторону Одессы (большинство автобусов из-за этого и отменили). С 19:00 областное руководство временно ограничило движения на участке автодороги М-14 (от Николаева до границы Одесской области). В 21:00 это ограничение уже сняли.

Управление инфраструктуры будет круглосуточно принимать сообщения о проблемах на дорогах.

Местные власти обратились к водителям с просьбой убрать свои автомобили с обочины, чтобы не мешать работе снегоочистительной техники.