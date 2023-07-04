В Николаеве задержали агента ФСБ РФ, он готовил ракетные удары по зданию СБУ и оборонным заводам города 4 июля, 10:54 Предателем оказался житель Николаева (Фото:СБУ)

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала российского агента ФСБ, который готовил ракетную атаку оккупантов по зданию СБУ и оборонным заводам в Николаеве.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, агент предоставлял противнику точные координаты этих объектов, а также предлагал «ударить» по ним российскими ракетами Кинжал.

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Предатель собирал разведданные места дислокации и перемещения других подразделений Сил обороны в прифронтовых районах южного региона.

Он также передавал агрессору геолокации объектов гражданской инфраструктуры.

В случае успешного выполнения задач спецслужба РФ обещала мужчине денежное вознаграждение.

Злоумышленника задержали. У агента изъяли гаджет с подтверждениями его переписки с ФСБ.

По данным следствия, предателем оказался житель Николаева, российская спецслужба дистанционно завербовала его в начале полномасштабного вторжения в РФ.

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям:

ч. 2 ст. 111 ( государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

государственная измена, совершенное в условиях военного положения); ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ( покушение в совершении пособничества в нарушение законов и обычаев войны).

Предателя арестовали, продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Ему грозит пожизненное заключение.