В Николаеве задержали агента ФСБ РФ, он готовил ракетные удары по зданию СБУ и оборонным заводам города

4 июля, 10:54
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Предателем оказался житель Николаева (Фото:СБУ)

Предателем оказался житель Николаева (Фото:СБУ)

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала российского агента ФСБ, который готовил ракетную атаку оккупантов по зданию СБУ и оборонным заводам в Николаеве.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, агент предоставлял противнику точные координаты этих объектов, а также предлагал «ударить» по ним российскими ракетами Кинжал.

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Предатель собирал разведданные места дислокации и перемещения других подразделений Сил обороны в прифронтовых районах южного региона.

Он также передавал агрессору геолокации объектов гражданской инфраструктуры.

В случае успешного выполнения задач спецслужба РФ обещала мужчине денежное вознаграждение.

Злоумышленника задержали. У агента изъяли гаджет с подтверждениями его переписки с ФСБ.

По данным следствия, предателем оказался житель Николаева, российская спецслужба дистанционно завербовала его в начале полномасштабного вторжения в РФ.

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
  • ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (покушение в совершении пособничества в нарушение законов и обычаев войны).

Предателя арестовали, продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Ему грозит пожизненное заключение.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Николаев Служба безопасности Украины (СБУ) Российская агентура Война России против Украины

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