В Николаеве задержали инструктора по тактической подготовке, он разведывал для РФ места базирования западного вооружения 1 марта, 10:41 Задержанным оказался инструктор по тактической подготовке, он тренировал украинских военных (Фото:СБУ)

В Николаеве контрразведка Службы безопасности Украины задержала российского агента, который разведывал позиции переданного Киеву западного вооружения.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, агентом ФСБ оказался местный инструктор по тактической подготовке одной из общественных организаций.

Под прикрытием тренировок украинских военных он собирал разведданные о дислокации подразделений сил обороны на территории южных регионов.

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Российские спецслужбы поставили ему задачу по выявлению мест базирования иностранного вооружения и складов с боеприпасами ВСУ.

Для сбора сведений он «в темную» использовал действующего украинского военнослужащего и передавал полученные сведения представителю ФСБ. Враг использовал эти данные, чтобы наносить прицельные ракетные удары по военным объектам Украины.

Отмечается, что контрразведчики СБУ сработали на опережение и разоблачили российского агента.

По данным следствия, предатель вышел на ФСБ по собственной инициативе и предложил свою помощь в войне против Украины.

Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон с перепиской, оружие и боеприпасы.

Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.

Предатель задержан, ему сообщили о подозрении в госизмене и заключили под стражу.