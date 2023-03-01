В Николаеве задержали инструктора по тактической подготовке, он разведывал для РФ места базирования западного вооружения
Задержанным оказался инструктор по тактической подготовке, он тренировал украинских военных (Фото:СБУ)
В Николаеве контрразведка Службы безопасности Украины задержала российского агента, который разведывал позиции переданного Киеву западного вооружения.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, агентом ФСБ оказался местный инструктор по тактической подготовке одной из общественных организаций.
Под прикрытием тренировок украинских военных он собирал разведданные о дислокации подразделений сил обороны на территории южных регионов.
Российские спецслужбы поставили ему задачу по выявлению мест базирования иностранного вооружения и складов с боеприпасами ВСУ.
Для сбора сведений он «в темную» использовал действующего украинского военнослужащего и передавал полученные сведения представителю ФСБ. Враг использовал эти данные, чтобы наносить прицельные ракетные удары по военным объектам Украины.
Отмечается, что контрразведчики СБУ сработали на опережение и разоблачили российского агента.
По данным следствия, предатель вышел на ФСБ по собственной инициативе и предложил свою помощь в войне против Украины.
Во время обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили мобильный телефон с перепиской, оружие и боеприпасы.
Изъятые средства поражения направлены на экспертизу.
Предатель задержан, ему сообщили о подозрении в госизмене и заключили под стражу.