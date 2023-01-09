В Николаеве остановили работу всех насосных станций водопровода 9 января, 10:50 В Николаеве остановили работу всех насосных станций водопровода (Фото:t.me/vodokanal1)

В понедельник, 9 января, в Николаеве остановили работу всех насосных станций водопровода.

Об этом сообщил Николаевводоканал в Telegram.

«Горожане, на 8 часов 30 минут, мы вынуждены остановить работу всех насосных станций водопровода», — говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что причина – техническая проблема на производственных подразделениях.

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«Специалисты уже приступили к ремонтным работам. После успешного завершения нам понадобится ориентировочно до 12 часов, чтобы возобновить водоснабжение», — говорится в сообщении.

В водоканале предупредили, что вода в город еще подается, но уже с низким давлением, возможно, где-то вообще будет отсутствовать.