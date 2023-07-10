«Patriot мог бы защитить». В Воздушных силах Украины прокомментировали удар РФ по Николаеву 10 июля, 14:47 Последствия одного из обстрелов Николаева (Фото:https://t.me/senkevichonline)

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя удар, который Россия нанесла по Николаеву в понедельник, 10 июля, заявил, что система Patriot могла бы защитить город от атак баллистическими ракетами.

«В данном случае применялась баллистическая ракета. Против баллистики нужны определенные средства, такие как Patriot, которые могут защищать от ударов такими ракетами», — сказал Игнат.

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По его словам, в случае, когда враг использует Искандер-М и Искандер-К, мало времени с момента пуска до момента прилета боеприпаса.

«Понятно, что делается все возможное, но враг наносит удары очень неожиданно и из разных типов вооружения. Как и из РСЗО. Реактивная артиллерия может тоже доставать на довольно большие расстояния и враг может наносить удары в любое время. На реагирование очень мало времени как граждан, чтобы идти в укрытие, так и для ПВО», — сказал он в эфире телемарафона.

10 июля россияне атаковали Николаев баллистикой, нанеся удар по объекту инфраструктуры.