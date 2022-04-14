В Николаеве строят дополнительные линии обороны — Ким 14 апреля, 11:55 Цей матеріал також доступний українською По словам Виталия Кима, у города будет 12 линий обороны (Фото:nikvesti.com)

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о начале строительства дополнительных линий обороны для отражения возможного наступления российских войск.

Война России против Украины — главные события 14 апреля

Об этом он рассказал в своем видеообращении в четверг, 14 апреля.

«Мы копаем город. И да, будем дальше копать. А то подзабывают, что у нас война идет. И будем копать сколько надо. Как говорится: хочешь мира — готовься к войне. Будет и 11, 12 линия. Надо — весь центр перекопаем. Никого сюда не пустим», — написал Ким.

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