Николаев снова под атакой, прогремели мощные взрывы — мэр

1 августа, 02:13
Последствия обстрелов Николаева 30 июля (Фото:t.me/senkevichonline)

Последствия обстрелов Николаева 30 июля (Фото:t.me/senkevichonline)

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что оккупанты снова обстреляли город.

"Николаев снова под атакой. В разных районах города прогремели мощные взрывы. Собираем информацию! Держитесь подальше от окон и не игнорируйте правила безопасности! Воздушная тревога продолжается!» — написал он.

Видео дня

31 июля русские войска обстреляли Николаев. Взрывы раздавались после первой ночи и около пяти утра.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Николаев Российская агрессия Николаевская область Война в Украине Александр Сенкевич Война России против Украины

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