Николаев снова под атакой, прогремели мощные взрывы — мэр 1 августа, 02:13 Последствия обстрелов Николаева 30 июля (Фото:t.me/senkevichonline)

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что оккупанты снова обстреляли город.



"Николаев снова под атакой. В разных районах города прогремели мощные взрывы. Собираем информацию! Держитесь подальше от окон и не игнорируйте правила безопасности! Воздушная тревога продолжается!» — написал он.



Видео дня

31 июля русские войска обстреляли Николаев. Взрывы раздавались после первой ночи и около пяти утра.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.