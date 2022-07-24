Утренний обстрел Николаева. Оккупанты атаковали территорию частных предприятий, здания разрушены — мэр 24 июля, 13:11 Российские оккупанты утром 24 июля снова обстреляли Николаев (Фото:Александр Сенкевич/Telegram)

Российские военные во время утренних обстрелов Николаева, предварительно, попали в частное складское помещение и по территории нескольких частных предприятий.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Атака произошла около 04:00 в воскресенье, 24 июля. В результате разрушены здания предприятий, на одном возник пожар. О пострадавших информации нет.

Видео дня

Также Сенкевич раскрыл детали о последствиях вечерних обстрелов Корабельного района Николаева, которые армия РФ совершила накануне. По его словам, одна из школ почти полностью уничтожена — там разрушены перекрытия между первым и вторым этажами, повреждены учебные классы.

В соседних девятиэтажках из-за ударной волны вылетели окна. Еще в двух частных домах из-за попаданий боеприпасов и обломков начались пожары. Повреждены хозяйственные постройки, автомобили и гараж. Сейчас известно о пяти раненых, среди них — подросток.

Вечером 23 июля россияне обстреляли Николаев четырьмя крылатыми ракетами типа Калибр, сообщили в ОК Юг. Российская армия регулярно наносит массированные удары по городу, уничтожая инфраструктуру и убивая мирных жителей.

Россия ударила ракетами по двум университетам в Николаеве. Раздалось более 10 взрывов https://www.youtube.com/watch?v=wcUs3euRz84

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.