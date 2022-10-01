Ракетный обстрел Николаева. Оккупанты разрушили два этажа жилого дома, пять человек ранены, среди них — трехмесячный ребенок 1 октября, 08:49 Российские оккупанты разрушили два этажа жилого дома в Николаеве (Фото:Сенкевич Online/Telegram)

Ракетным ударом по жилому дому в центре Николаева оккупанты РФ разрушили квартиры на двух этажах. В результате обстрелов есть раненные, среди них — младенец.

Обновлено в 09:50. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате обстрела в другом районе города значительно повреждены частные дома, двухэтажка, а также складские помещения и здания на территории автотранспортного предприятия. Видео дня «По предварительным данным, в результате обстрелов ранения получили пять человек, среди них трехмесячный ребенок. Ребенку вместе с мамой оказывается медицинская помощь. Сейчас состояние всех раненых стабильное», — заявил он.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в субботу, 1 октября.

По его словам, ракета С-300 разрушила квартиры на пятом и четвертом этажах, в окрестных домах вылетели окна. Также в результате удара пострадали автомобили, припаркованные во дворе.

Сейчас на месте работают коммунальщики: убирают территорию от обломков, мусора и расчищают дорогу. Проезд по улице пока перекрыт.

30 сентября российские оккупанты нанесли ракетный удар РФ по десятиэтажке в Николаеве. Сообщалось о девяти пострадавших, одну жительницу дома достали из-под завалов.

