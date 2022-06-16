Россияне обстреляли жилой квартал Николаева кассетными снарядами — мэр 16 июня, 18:02 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела жилого квартала в Николаеве (Фото:Сєнкевич Online / Telegram)

В четверг, 16 июня, ночью россияне в очередной раз обстреляли Николаев. Жилые дома пострадали от кассетных снарядов.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Он уточнил, что в результате обстрелов были повреждены пять частных домов и один трехэтажный дом.

«Повреждены пять частных домов и один трехэтажный жилой дом (в основном окна, крыша и перекрытия). К счастью, в результате обстрела никто не пострадал», — рассказал мэр.

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По его словам, коммунальщики уже зафиксировали все повреждения и помогли людям заклеить выбитые окна.

В среду, 15 июня, в результате ракетного удара российских оккупантов по Николаеву пострадали пять мирных жителей.

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