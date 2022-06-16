Россияне обстреляли жилой квартал Николаева кассетными снарядами — мэр

16 июня, 18:02
Цей матеріал також доступний українською
Последствия обстрела жилого квартала в Николаеве (Фото:Сєнкевич Online / Telegram)

Последствия обстрела жилого квартала в Николаеве (Фото:Сєнкевич Online / Telegram)

В четверг, 16 июня, ночью россияне в очередной раз обстреляли Николаев. Жилые дома пострадали от кассетных снарядов.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Он уточнил, что в результате обстрелов были повреждены пять частных домов и один трехэтажный дом.

Читайте также:
«Три линии обороны». Наступление россиян на Николаев — это утопия, им нужно снять по всем направлениям все свои войска — генерал Марченко

«Повреждены пять частных домов и один трехэтажный жилой дом (в основном окна, крыша и перекрытия). К счастью, в результате обстрела никто не пострадал», — рассказал мэр.

Видео дня

По его словам, коммунальщики уже зафиксировали все повреждения и помогли людям заклеить выбитые окна.

В среду, 15 июня, в результате ракетного удара российских оккупантов по Николаеву пострадали пять мирных жителей.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Николаев Российская агрессия Кассетные бомбы Николаевская область Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X