Оккупантов практически не осталось в Николаевской области — Ким 8 апреля, 02:27 Цей матеріал також доступний українською Виталий Ким (Фото:Віталій Кім — голова Миколаївської ОДА)

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, что российских оккупантов в области практически не осталось.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

«Снигиревка и пару сел на юге… Но из-за того, что эти уроды ничего не могут сделать, они обстреливают наш город дистанционно из Смерчей, чтобы посеять панику среди людей и нанести максимальный урон по гражданским. Одновременно закидывают фейки, мол, мы тут идем, у нас 1000 танков, 700 ракетниц, 5 тысяч людей, но их там нет. Они, наоборот, передислоцируются, технику уже не бросают — вывозят чинить. Окапываются, сидят в окопах, с*ут и ждут, что мы на них будем нападать. Подло воюют, бьют по гражданским», — рассказал он.



Видео дня

По словам Кима, самое серьезное разрушение в Николаеве — это здание ОГА. Также в результате российских ударов много разрушенных больниц и школ, оккупанты попали в одну казарму. Всего в Николаевской области повреждены или разрушены более 2 тысяч зданий, но разрушения не такие серьезные, как в Мариуполе или в Буче. Ким добавил, что из Николаева выехали от трети до половины жителей.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинские защитники выбили оккупантов из Киевской, Черниговской и Сумской областей. По данным Генштаба ВСУ, враг готовится к наступлению на востоке Украины, перегруппируется и пытается улучшить тактическое положение на некоторых направлениях.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.