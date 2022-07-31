Одна из самых масштабных атак. Армия РФ выпустила за ночь по Николаеву около 40 ракет
Мужчина возле поврежденной в результате обстрелов РФ школы в Николаеве, 28 июля 2022 года (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)
Оккупанты РФ выпустили по Николаеву около 40 ракет в ночь на 31 июля. Атака на город — одна из самых масштабных с начала полномасштабной войны, развязанной Россией.
Об этом сообщила глава областного совета Анна Замазеева.
«Около 40 ракет сегодня ночью прилетело по Николаеву. Это один из самых масштабных обстрелов города с начала полномасштабного вторжения […] Город целенаправленно убивают», — говорится в ее Telegram.
Также россияне обстреливали Николаев из реактивной системы залпового огня Смерч и модифицированными снарядами усиленного разрушительного действия комплекса С-300, рассказал спикер оперативного командования Юг Владислав Назаров.
В результате атаки разрушены здания трех учебных заведений, повреждены несколько частных и многоквартирных домов. Российские военные попали по стадиону, другим социальным объектам, промышленной инфраструктуре. Есть погибшие и раненые, разбор завалов продолжается.
Также оккупанты выпустили до 50 снарядов из Градов по Никопольскому району Днепропетровской области. Пострадал один человек, разрушены и повреждены дома, а также выведен из строя газопровод и водопровод. Армия РФ снова атаковала Никополь с утра, выпустив две крылатые ракеты воздушного базирования, а Криворожский район обстреляла из ствольной артиллерии.
Во время ночного массированного обстрела Николаева погиб владелец крупнейшей в Украине зерноторговой компании Нибулон Алексей Вадатурский и его жена Раиса Вадатурская. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что гибель Вадатурского — «продуманное и организованное Россией умышленное убийство».
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