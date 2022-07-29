Войска РФ обстреляли один из районов Николаева кассетными снарядами — мэр

29 июля, 10:18
Последствия одного из обстрелов РФ Николаева (Фото:Mykola Tymchenko/Reuters)

Последствия одного из обстрелов РФ Николаева (Фото:Mykola Tymchenko/Reuters)

Утром в пятницу, 29 июля, войска РФ обстреляли Николаев кассетными снарядами.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

«Прилеты кассетных снарядов в одном из районов Николаева. Есть пострадавшие», — отметил он.

https://www.youtube.com/watch?v=r3y8AfviMOM&feature=emb_title

Сенкевич добавил, что на место обстрела уже выехали скорые.

Видео дня

Обстрел произошел во время объявления в городе воздушной тревоги. Другие подробности пока не сообщаются.

Это не первый случай обстрела Николаева кассетными боеприпасами. 16 июня был атакован жилой район города, повреждены дома.

Россия обстреливает областной центр практически ежедневно, страдает гражданская инфраструктура.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаев Кассетные бомбы Война России против Украины

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