Россия обстреляла ракетами жилой дом в Николаеве: под завалами оказались люди 23 июля, 20:21 Россия регулярно обстреливает спальные районы Николаева. На фото последствия удара 21 июля (Фото:Суспільне.Миколаїв)

Россия в субботу, 23 июля, снова обстреляла ракетами спальный район Николаева, попав в жилой дом.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

«По предварительной информации, попадание в жилой дом… Под завалами люди», — написала Замазеева в Telegram.

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Она также сообщила, что 16-летний ребенок получил осколочное ранение.

На место выехали медики и спасатели.

Это уже второй за день обстрел города. Утром в субботу, 23 июля, войска РФ нанесли удар по Николаеву шестью ракетами С-300. В результате обстрелов произошло возгорание на территории складского помещения и сухой травы на открытой территории. Другие попадания были по окрестностям города. Предварительно без жертв и пострадавших.

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