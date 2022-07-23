Россия обстреляла ракетами жилой дом в Николаеве: под завалами оказались люди
Россия регулярно обстреливает спальные районы Николаева. На фото последствия удара 21 июля (Фото:Суспільне.Миколаїв)
Россия в субботу, 23 июля, снова обстреляла ракетами спальный район Николаева, попав в жилой дом.
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.
«По предварительной информации, попадание в жилой дом… Под завалами люди», — написала Замазеева в Telegram.
Она также сообщила, что 16-летний ребенок получил осколочное ранение.
На место выехали медики и спасатели.
Это уже второй за день обстрел города. Утром в субботу, 23 июля, войска РФ нанесли удар по Николаеву шестью ракетами С-300. В результате обстрелов произошло возгорание на территории складского помещения и сухой травы на открытой территории. Другие попадания были по окрестностям города. Предварительно без жертв и пострадавших.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.