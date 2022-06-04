Атака на жилые кварталы. Оккупанты обстреляли Николаев: погибли три человека, четверо получили ранения — мэр 4 июня, 15:19 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева (Фото:Сенкевич Online/Telegram)

Российские оккупанты утром в субботу, 4 июня, обстреляли жилые кварталы Николаева. В результате атаки погибли три человека, за жизнь еще четырех борются медики — они получили ранения.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

По его словам, в очередной раз пострадал Корабельный район. По состоянию на 15:00 известно, что два человека погибли на месте обстрела, один — умер по дороге в больницу.

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«Предварительно известно о трех поврежденных многоэтажках. Сейчас собираем подробную информацию», — заявил мэр Николаева.



РФ продолжает регулярно обстреливать Николаев. 1 июня в результате атаки оккупантов погибли два человека, один снаряд попал в детскую площадку. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал людей не возвращаться в город еще как минимум две-три недели.

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