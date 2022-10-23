Удар по Николаеву. Оккупанты обстреляли жилой дом: разрушена квартира, есть раненые 23 октября, 11:18 В результате российского удара в пятиэтажке разрушена квартира (Фото:Сенкевич Online/Telegram)

Российские оккупанты обстреляли Николаев ракетами типа С-300 в ночь на воскресенье, 23 октября. Одна из них попала в пятиэтажный жилой дом, три человека получили ранения.

Об этом сообщили мэр города Александр Сенкевич и глава ОВА Виталий Ким.

В результате атаки полностью разрушена квартира на пятом этаже дома. Также повреждена соседняя десятиэтажка: обломки и взрывная волна вынесли два окна, двери, повредили балконы. Удар пришелся на теплотрассу, детскую площадку и несколько припаркованных авто.

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Сенкевич заявил, что один мужчина получил легкие ранения от обломков стекла. Ему оказали медицинскую помощь на месте, от госпиталя он отказался. Ким говорит, что предварительно раненых трое.

Дома будут обследованы работниками администрации района, которые зафиксируют все повреждения. Коммунальщики уберут обломки и строительный мусор с территории, строительные бригады закроют поврежденные окна плитами, рассказал мэр Николаева.

Российская армия продолжает атаковать город ракетами и дронами-камикадзе. 18 октября они ударили по двухэтажному зданию, погиб один человек. 20 октября четыре вражеских дрона атаковали учебное заведение Николаева.

